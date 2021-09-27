Петербуржец – организатор смертельного восхождения на Эльбрус задержан, он написал явку с повинной

Организатор тура на Эльбрус задержан следствием. Фото: СОЦСЕТИ

Следственные органы Кабардино-Балкарской Республики задержали жителя Петербурга Дениса Алимова, владельца компании «Elbrus.guide», которая выступала организатором смертельного восхождения на Эльбрус. Жертвами похода стали пять человек, в том числе 31-летняя жительницы города на Неве.

- По данным следствия, 23 сентября 2021 года группа из 19 человек осуществила восхождение на гору Эльбрус. Во время спуска, из-за сильного ветра и снегопада пятеро участников восхождения погибли, по предварительным данным причиной их гибели стало переохлаждение. Во время допроса у следователя, организатор восхождения написал явку с повинной и дал подробные признательные показания, - сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

После допроса Денис Алимов был задержан, следствие будет ходатайствовать об аресте, как о мере пресечения до суда.

По статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек, организатору тура грозит до 10 лет лишения свободы.

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