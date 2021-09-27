Князь Георгий Романов подарил итальянской невесте семейную реликвию

1 октября королевская чета повенчается в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Потом императорской семьи Романовых князь Георгий Михайлович подарил своей избраннице перед свадьбой семейную реликвию. Его супруга, итальянка Виктория Беттарини теперь носит на безымянном пальце кольцо, которое передавалось из поколения к поколению. Об этом молодожены рассказали в эфире радио «Комсомольская правда-Петербург» (92,0 FM).

- Это кольцо трех поколений. Оно золоте, два бриллианты и рубин. Его подарила мне мама, а ей ее мама. Сделано в Викторианские времена. В 18 лет мама мне его вручила и сказала, чтобы я надел его на палец своей избранницы. Тогда я не мог представить, что это будет не скоро и в Петербурге, - заявил Георгий Романов.

Напомним, венчание пройдет 1 октября в Исаакиевском соборе. Молодожены ждут десятки иностранных гостей.

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