Главный синоптик Петербурга пообещал бабье лето в начале октября

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал бабье лето в начале октября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал горожанам бабье лето в начале октября. Увы, потепление в этом году позднее и не столь существенное. К выходным на текущей неделе, с 27 сентября по 3 октября, потеплеет в лучшем случае до +15 градусов. В 2020 году, напомним, столбики термометра во время бабьего лета поднимались выше +20.

- Пока сейчас более прохладные воздушные массы. Пока по прогнозам мы не видим в перспективе температуры выше +13...+15 градусов. Сейчас температура держится заметно ниже климатической нормы, - отметил Александр Колесов в разговоре с «КП-Петербург».

Напомним, в Петербурге из-за холодной осенней погоды стартовал самый ранний за последние 40 лет отопительный сезон.