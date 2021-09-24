Главный синоптик Петербурга пообещал улучшение погоды в конце сентября и заявил, что шансы на бабье лето еще есть

Шансы на бабье лето в Петербурге еще есть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сентябрь в Петербурге может стать самым холодным за последние 20 лет, впрочем, сместить с первого места 2008-й год может долгожданное потепление, которое обещают на следующей неделе. И хоть это не полноценное бабье лето, но надежды на него тоже пока есть.

- С воскресенья, 26 сентября, устанавливается антициклон и дождей уже не будет. И на всю следующую неделю также, надеемся что воздух прогреется градусов до 15, в понедельник будет понятнее. Пока по прогнозам мы не видим в перспективе температуры выше +13...+15 градусов, сейчас у нас холодные воздушные массы. Но шансы на бабье лето еще есть до середины октября, как мы раньше и говорили, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Впрочем, это будет уже не «классический вариант» с солнцем и потеплением до +17...+20 градусов, а «позднее» бабье лето, когда термометры едва покажут+15. Но и это уже будет неплохо, ведь сейчас температура держится заметно ниже климатической нормы.

Это уже привело к самому раннему за 40 лет началу отопительного сезона. На 20 сентября, когда в городе на постоянной основе включили батареи, среднесуточная температура составила всего 6,3 градуса. В прошлом году топить начали почти на месяц позже при тех же погодных показателях.

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