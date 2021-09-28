Вандалы залили краской мемориальную доску танкистам, погибшим во время Великой Отечественной войны в Ленобласти

Вандалы вновь испортили мемориальную доску танкистам, погибшим во время Великой Отечественной войны в Ленобласти / Фото: «Куутерселькя 1944»

В Ленинградской области неизвестным вандалам не дает покоя мемориальная доска танкистам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Стенд фотографиями и последними письмами героев установлен в Выборге на территории места регионального значения «Куутерселькя 1944». Так, с ночь на 26 сентября 2021 года кто-то облил его краской.

- Война, объявленная кем-то танкистам Николаю Фатееву и Юрию Харитонскому, продолжается. Неделю назад мы восстановили уничтоженный вандалами информационный стенд, сегодня ночью, пока никто не видит, некто трусливый и обиженный жизнью залил его краской, - рассказали в «Куутерселькя 1944».

Это уже второй раз за месяц, когда вандалы портят доску. Так, с 15 на 16 сентября неизвестные выломали стенд, посвященный танкистам.

По обоим случаям вандализма следственный комитет возбудил уголовное дело. Виновных разыскивают.