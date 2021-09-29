Первое заседание нового созыва ЗакСа Петербурга состоится 29 сентября

В Санкт-Петербурге пройдет первое заседание заксобрания нового созыва Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 29 сентября 2021 года состоится первое заседание Законодательного собрания седьмого созыва, который сформировался в ходе выборов. Традиционно оно пройдет в Мариинском дворце.

- 29 сентября состоится первое заседание Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. Согласно закону заседание откроет старейший депутат петербургского парламента, - сообщили в пресс-службе парламента.

Кто станет новым спикером ЗакСа, пока что неизвестно. Его будут выбирать сами депутаты. Однако ожидается, что новым главой парламента может стать бывший вице-губернатор Александр Бельский.

Накануне состоялась торжественная церемония, на которой депутатам вручили удостоверения. Их получили 48 депутатов из 50 избранных. Мандат получила и дочь бывшего спикера Вячеслава Макарова Марина, которая успела сменить фамилию Лыбанева на Макарова.