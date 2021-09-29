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Общество29 сентября 2021 19:33

Жители Петербурга возмутились «ядовитой» вывеской нового арендатора в Доме Зингера

На первом этаже исторического здания открывают новый магазин
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы заметили яркую вывеску нового арендатора в Доме Зингера. Фото: facebook.com/groups/05Uglov / Влад Бухтояров

Петербуржцы заметили яркую вывеску нового арендатора в Доме Зингера. Фото: facebook.com/groups/05Uglov / Влад Бухтояров

Подписчики сообщества «Пять Углов» в Facebook обратили внимание на яркую вывеску нового арендатора в Доме Зингера. Жители Петербурга возмутились такой дерзостью и критикуют ее за «ядовитость», недостойную для такого исторического здания, а авторов – за отсутствие вкуса. Напомним, неделей ранее Арбитражный суд принял решение о расторжении договора аренды знаменитого «Книжного магазина №1» с владельцами Дома Зингера, пожелавшими получать гораздо больше денег от клиентов. Теперь, похоже, у здания начался новый этап жизни.

- Ядовитое недоразумение установили сегодня на первом этаже Зингера. Там теперь не сувениры, а крашеный сахар втридорога. Тоже уважаемый туристический товар, конечно. Но не настолько же?! – пишет петербуржец Влад в «Пяти Углах».

Публикация автора собрала под 200 возмущенных комментариев. Правда, некоторые горожане предположили, что оформление витрины временное и слишком сильно ругаться не стоит.