На проспекте Стачек укрепят здания для строительства «Путиловской»

Станция «Путиловская» должна открыться в 2024 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Станция «Путиловская» в Санкт-Петербурге должна открыться в 2024 году в составе первой очереди «Красносельско-Калининской» линии. При этом строительство вестибюля потребует укрепления ближайших зданий, расположенных по адресу: проспект Стачек, 72 и 72, лит. Б. Об этом стало известно 29 сентября.

- Стоимость работ составит 25 млн рублей. Подрядчик должен будет укрепить грунт и несущие конструкции зданий, - рассказали в компании «Метрострой Северной столицы». - Пока что речь идет о работах перед строительством «Путиловской», однако в дальнейшем укреплять здания и грунт будут на протяжении всей линии.

Ранее «Комсомолка» писала о возвращении проходческого щита «Надежда» в Санкт-Петербург.