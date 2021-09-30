Метрополитен Петербурга выбрал подрядчика по установке умного видеонаблюдения на «Елизаровской» за 73 млн рублей

На "Елизаровской" все-таки установят систему умного видеонаблюдения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Метрополитен Петербурга определился с подрядчиком, который установит на станции «Елизаровская» систему умного видеонаблюдения. Цена госзакупки не изменилась – все те же 73,1 миллиона рублей, потому что победитель конкурса не захотел сбавлять стоимость контракта, а у него не возникло конкурентов.

- В рамках конкурса была подана единственная заявка. Победитель лота – АО «Аспект Северо-Запад», - сообщается в итогах конкурса.

Напомним, новые камеры и современное программное обеспечение позволить выявлять на станции бесхозные предметы. У оператора на компьютере загорится сигнал тревоги, как только «робот» вычислит брошенный предмет на эскалаторе, платформе или в вестибюле.