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Общество30 сентября 2021 13:48

Магазин сладостей в Доме Зингера пообещал убрать «ядовитую» рекламу в окнах

Ранее на нее пожаловались жители Петербурга
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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"Ядовитую" вывеску пообещали убрать. Фото: facebook.com/groups/05Uglov

"Ядовитую" вывеску пообещали убрать. Фото: facebook.com/groups/05Uglov

Владельцы магазина сладостей, который открылся на первом этаже знаменитого Дома Зингера, пообещали убрать «ядовитую» вывеску, на которую ранее пожаловались горожане. По их мнению, слишком яркая реклама в окнах не вяжется с образом Невского проспекта.

- «Яркую кислотную» подсветку мы выключили и больше не будем использовать. Готовы провести открытый конкурс среди петербуржцев на оформление витрины,- рассказал «Невским новостям» владелец магазина.

Он, как «коренной петербуржец», пообещал, что новая вывеска будет соответствовать стилю Невского проспекта и не вызовет отторжения.