Рыдавшие мошенники, обманувшие пенсионерку на полмиллиона рублей, сбежали из-под домашнего ареста и уехали из России

Плачущий мошенник сбежал из-под домашнего ареста на родину. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Произошло все так, как и предполагали полицейские: кровельщики-мошенники, обманувшие пенсионерку из Ленобласти на полмиллиона рублей, скрылись от следствия. Троих цыган, имеющих гражданство одной из стран бывшего СССР, задержали три дня назад. Один из мошенников натурально разрыдался перед камерой. Видимо поэтому суд не стал отправлять подозреваемых в Следственный изолятор, а оставил под домашним арестом. Чем они и воспользовались.

- Двое подозреваемых в обмане 68-летней пенсионерки из Волховского района покинули территорию Российской Федерации, сбежав на родину, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оперативники утверждают, что иностранцы «смылись» на следующий же день, как суд определил им мягкую меру пресечения. Границу они пересекли пешком. Теперь, видимо, возврата своих денег пенсионерка уже не дождется.