Видео первого поцелуя князя Романова и его супруги после венчания

Первый поцелуй наследника Романовых. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

В Исаакиевском соборе Петербурга завершилась торжественная церемония венчания князя Георгия Романова и его супруги Ребекки Беттарини (пара поженилась ранее в Москве). По выходу из собора пара крепко поцеловалась.

- Молодоженов встречали гости и почетный караул с поднятыми вверх саблями, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Традиционного бросания риса, как бывает после загсов в России в данном случае не было. Молодожены просто отправились в машину, чтобы поехать на продолжение торжеств.

Отметим, что венчал супругов митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий, а сам собор был полон гостей королевских особ и известных людей.