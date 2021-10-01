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Звезды1 октября 2021 13:27

Видео первого поцелуя князя Романова и его супруги после венчания

Торжественная церемония прошла в Исаакиевском соборе
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Первый поцелуй наследника Романовых.

Первый поцелуй наследника Романовых.

Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

В Исаакиевском соборе Петербурга завершилась торжественная церемония венчания князя Георгия Романова и его супруги Ребекки Беттарини (пара поженилась ранее в Москве). По выходу из собора пара крепко поцеловалась.

- Молодоженов встречали гости и почетный караул с поднятыми вверх саблями, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

Традиционного бросания риса, как бывает после загсов в России в данном случае не было. Молодожены просто отправились в машину, чтобы поехать на продолжение торжеств.

Отметим, что венчал супругов митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий, а сам собор был полон гостей королевских особ и известных людей.

Первый поцелуй князя Романова с женой после венчания