На сайте аэропорта Пулково сломалось онлайн-табло

На сайте Пулково внезапно сломалось онлайн-табло, но ненадолго. Фото: Олег ЗОЛОТО

На сайте аэропорта Пулково ненадолго сломалось онлайн-табло, извещающее о прилете и вылете рейсов. Небольшая техническая проблема возникла к вечеру 1 октября. В пресс-службе оператора Пулково, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», заверили «Комсомолку», что неполадки оперативно устранили.

- В самом аэропорту все было в порядке, в терминале табло работает. На сайте починили к 18:00, - сообщили «КП-Петербург».

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Пулково спустя долгие годы открыли прямые чартерные рейсы между Петербургом и Египтом.