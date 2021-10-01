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Общество1 октября 2021 18:26

На сайте аэропорта Пулково сломалось онлайн-табло

Пользователи Сети временно не могли узнать информацию по прилету и вылету рейсов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На сайте Пулково внезапно сломалось онлайн-табло, но ненадолго.

На сайте Пулково внезапно сломалось онлайн-табло, но ненадолго.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На сайте аэропорта Пулково ненадолго сломалось онлайн-табло, извещающее о прилете и вылете рейсов. Небольшая техническая проблема возникла к вечеру 1 октября. В пресс-службе оператора Пулково, ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», заверили «Комсомолку», что неполадки оперативно устранили.

- В самом аэропорту все было в порядке, в терминале табло работает. На сайте починили к 18:00, - сообщили «КП-Петербург».

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Пулково спустя долгие годы открыли прямые чартерные рейсы между Петербургом и Египтом.