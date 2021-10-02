На мигранта, воровавшего оградки с кладбища на металлолом, завели уголовное дело

За воровство оградок с кладбища мигранту грозит до шести лет за решеткой. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» в отношении 31-летнего мигранта, которого поймали с поличным на Пундоловском кладбище во Всеволожском районе. Молодой мужчина и его двое приятелей грузили в «Газель» оградки и решетки с могил. Их они планировали сдать в пункт приема металла.

- 1 октября 2021 года около 10.00 в полицию поступило сообщение от 54-летнего смотрителя муниципального кладбища в Янино-2 о том, что он обнаружил неизвестного мужчину, который складывал в автомобиль «Газель» металлические ограды и памятники с могил, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как рассказали «КП-Петербург» очевидцы происшествия, воришек задержали работники кладбища во время обхода. Однако двое из троих успели сбежать до приезда полиции. Оставшийся на ломаном русском пытался объяснить, что не воровал, а увезли «металлолом» ему якобы поручил неизвестный «сторож» кладбища.

Сейчас подельников задержанного мигранта ищут. Нарушителям закона грозит до шести лет лишения свободы.