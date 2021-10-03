Уроженец Кабардино-Балкарии устроил стрельбу у метро "Сенная площадь" в Петербурге

Полицейские задержали стрелявшего Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уже второй случай стрельбы с участием приезжих гостей. Накануне в Северной столице был задержан уроженец Дагестана, который открыл стрельбу неподалеку от аэропорта из охолощенного автомата Калашникова. Теперь же задержан уроженец Кабардино-Балкарии. Он открыл огонь у станции метро "Сенная площадь".

- В полицию Адмиралтейского района поступило сообщение о том, что у метро "Сенная площадь" находится компания из трех нетрезвых мужчин, один из которых стрелял в воздух, - сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу и задержали 38-летнего уроженца Кабардино-Балкарской республики. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.