Полиция задержала уроженца Дагестана, угрожавшего пистолетом пассажирке трамвая на площади Мужества

Уроженец Дагестана угрожал пистолетом женщине с коляской. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские нашли и задержали двух уроженцев Дагестана которые стали участниками конфликта на площади Мужества в Петербурге. В минувшие выходные один из приезжих угрожал пистолетом пассажирам трамвая и женщине с коляской, которую машина с номерами кавказского региона едва не зацепила на остановке.

- 2 октября в 18:08 у дома 51 по 2-му Муринскому проспекту, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» после словесного конфликта угрожал пистолетом женщине 1963 года рождения, после чего с места происшествия скрылся, - сообщает источник «КП-Петербург».

На поиски хулиганов были ориентированы все полицейские патрули и в ночь на 3 октября машина была остановлена на Пискаревском проспекте. В ней находились два уроженца Дагестана 1988 года рождения. Обоих доставили в полицию. Пассажира допросили как свидетеля, а водителя отправили в изолятор временного содержания.

По статье «Хулиганство» ем грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в минувшие выходные другой уроженец Дагестана стрелял в Петербурге из автомата по дороге из Пулково.