Прыжки подростков стали причиной «падения» лифта в Красном Селе

Подростки едва не "уронили" лифт в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Баловство подростков стало причиной «падения» лифта в многоэтажке на улице Освобождения в Красном Селе. Вечером 3 октября в соцсетях появились сообщения, что лифт с детьми пролетел несколько этажей и чудом не разбился.

- На Освобождения, 31/1 «упал» лифт, по сообщению жителя подъезда - с подростками. Выяснилось, что детки просто начали баловаться в лифте, прыгать. В результате тот сорвался и с 7 этажа проскользил до 3, дальше сработала автоматика. Все живы, целы, - сообщает паблик ВКонтакте «Транспортный коллапс Красное Село».

На опубликованном телеграм-канале паблика видео заметно, что подростки действительно скачут в лифте, после чего происходит секундный «полет» и кабина замирает. В петербургском управлении МЧС также опровергли факт падения.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка, родителям юных шалунов еще предстоит беседа с правоохранительными органами.