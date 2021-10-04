Следствие: студент убил сестру из жалости, чтобы не оставлять ее без мамы, которую хотел зарезать

Убийца не хотел оставлять сестру без матери, поэтому расправился и малышкой. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователь главного управления СК России по Ленинградской области Надежда Мирошниченко рассказала версию произошедшего в поселке Бугры, где 2 октября студент Горного университета зарезал 3-летнюю сестру и мать. По словам самого задержанного, он планировал убийство матери из-за корыстных мотивов, которые пока непонятны. А с девочкой расправился...из жалости.

- Заявил корыстный мотив, говорит, что планировал убийство матери. Но эта версия «не бьется» - зачем сестру зарезал? Наверное, не хотел оставлять девочку без мамы, - сообщила следователь.

Чтобы исполнить задуманное, студент остался посидеть со сводной сестрой пока мать и отчим ходили в магазин. При этом, по словам соседей, парень не раз нянчился с малышкой, в которой души не чаял. Он убил девочку, а когда мать вошла в квартиру, набросился с ножом на нее.

Парня задержал отчим. Сам студент уже признал вину, за убийство двух человек, в том числе ребенка, ему грозит до пожизненного заключения

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