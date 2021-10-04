Жаркое лето не принесет сильных холодов или оттепелей зимой в Петербурге

Утонуть в сугробах сильнее, чем обычно, Петербург не должен. Фото: Олег ЗОЛОТО

Летняя жара, которую жители Петербурга переживали очень нелегко, еще раз навела на мысли об изменении климата на планете. Повлияет ли такое глобальное потепление на погоду зимой, рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

- Лето было действительно жарким и мы устанавливали рекорды, но я не думаю, что это как-то заметно повлияет на зимний период. Есть, конечно, тенденция глобального потепления, но это процесс не быстрый и не всегда заметный. Ни сильного тепла, ни экстремального холода этой зимой скорее всего ждать не стоит. Погода будет обычной по климатической норме, без катаклизмов, - отметил метеоролог.

Это же говорится и в долгосрочном прогнозе на отопительный период, который дал Росгидромет. Зима в нем прописана «нормальной», впрочем, это не учитывает отдельные аномалии, как сильные снегопады, потепления или похолодания, которые так заранее предсказать невозможно.

- Долгосрочные прогнозы, в отличие от краткосрочных на 2-3 дня, имеют не слишком высокий процент оправдываемости - 60-70%. Относиться к ним надо спокойно, - рассказал Юрий Куткевич.