СПбГУ прокомментировал недопуск студента-гея в фольклорный ансамбль

СПбГУ знает о ситуации с недопуском студента-гея в фольклорный ансамбль. Фото: СОЦСЕТИ

СПбГУ прокомментировал «Комсомолке» ситуацию с недопуском студента-гея в фольклорный ансамбль вуза. Напомним, магистранта, открыто заявляющего о своей сексуальной ориентации, попросили на выход из коллектива на второй день сотрудничества. Максим Дрожжин пытается добиться справедливости через огласку в СМИ и соцсетях. Студента возмутил жесткий отказ, а его коллег - поведение юного артиста. В ансамбле так и не рассказали «КП-Петербург» официальную причину недопуска певца в коллектив. А вот в пресс-службе вуза подтвердили, что знают о жалобе Дрожжина.

- 1 октября 2021 года от М.Н. Дрожжина поступило обращение в комиссию по этике СПбГУ. Обращение будет рассмотрено комиссией в установленном порядке, - коротко ответили «КП-Петербург» в университете.

По словам Дрожжина, он планировал узнать больше о песнях северорусских регионов России, но теперь его планам пришел конец.