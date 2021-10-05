300 лихачей поймали на дорогах под Петербургом в ходе рейда ГИБДД

Больше 300 любителей быстрой езды поймали за пару дней два экипажа ГИБДД. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти подвели итоги рейда по лихачам, прошедшего в минувшие выходные. Всего инспекторы задержали и оформили более 300 любителей езды с ветерком. А рекорд скорости поставил бизнесмен на Porsche, разогнавший свою иномарку на трассе «Скандинавия» до 170 км/час.

- В ходе рейда два экипажа ДПС, периодически меняя местонахождение, с помощью радаров осуществляли контроль скоростного режима на основных магистралях Ленобласти. Только автомобилистов, превысивших скорость более чем на 40 км/ч , попалось около 140 человек, - сообщает пресс-служба Главка. - В целом же число нарушителей превысило три сотни. Трое автовладельцев отличились особенно: повторно попались на превышении скорости на 60 км/ч. За это им грозит лишение прав сроком до 1 года.

В полиции отмечают, что превышение скорости - главная причина тяжелых ДТП в том числе со смертельным исходом. Именно скорость стала причиной гибели матери и двух маленьких детей, которых вез отец из Карелии в Пулково, откуда семья собиралась улететь на отдых. Трагедия произошла 28 сентября на трассе «Кола» в Ленобласти.