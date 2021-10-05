Женихом с сайта знакомств, похитившим петербурженку после отказа, оказался 40-летний мигрант из Таджикистана

Полиция задержала двух мигрантов за похищение женщины с сайта знакомств. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стало известно, кем был 40-летний «жених» с сайта знакомств, похитивший жительницу Петербурга после отказа встречаться с ним. Агрессивным кавалером оказался мигрант из Таджикистана, что явно не устроило женщину при первой встрече.

- 4 октября в 07:22 в полицию поступило сообщение, что у дома 6 по Пейзажной улице на парковке мужчина избивает женщину. В 07:28 прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы установлено, что к женщине 1969 года рождения подошел мужчина по имени Рустам, с которым она познакомилась около двух недель назад на сайте знакомств. После чего Рустам, избив руками, посадил ее в рядом « Хендэ Солярис», в салоне которого находился еще один неизвестный мужчина кавказской внешности с ножом в руке. После чего женщину повезли за город, - сообщает источник «КП-Петербург».

Спастись женщине помогло то, что в машине закончился бензин и похититель заехал на заправку. Там похищенная выскочила из салона и заперлась в туалете, зовя на помощь. Сотрудники АЗС вызвали полицию.

Потерпевшую госпитализировали, а скрывшихся злодеев вскоре задержали. Оба оказались гражданами Таджикистана в возрасте 30 и 40 лет. По статье похищение человека им грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.