За отказ в свидании – перелом носа и руки: 40-летний жених с сайта знакомств жестоко избил 52-летнюю женщину в Петербурге

В Санкт-Петербурге жестоко избили 52-летнюю женщину за отказ во втором свидании.

40-летний жених жестоко избил 52-летнюю женщину в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга за отказ встречаться с ним. «Дон Жуан» родом из страны ближнего зарубежья познакомился с русской красавицей через сайт знакомств и не мог нарадоваться счастью. Вот только мужчина вел себя по-хамски, поэтому второго свидания не дождался. Женщина пыталась игнорировать навязчивого ухажера, но тот выследил ее вместе с товарищем и в обиде накинулся с кулаками.

- Избиение женщины заметили жители дома №4 на Пейзажной улице. Все произошло около 8 часов утра. В полицию сообщили о том, что мужчина напал на женщину, сидящую в «Опеле Астра», жестоко избил ее руками и ногами, после чего проколол колеса машины потерпевшей. Затем саму женщину силой посадили в «Хендай Солярис» и увезли в неизвестном направлении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник с напарником хотели увезти жертву за пределы Северной столицы в сторону Выборга. К счастью, по дороге у них начал кончаться бензин. Мужчины остановились на АЗС на Приморском шоссе, а в это время женщина воспользовалась их невнимательностью и сбежала из иномарки в туалет, откуда что есть мочи просила помощи у сотрудников «заправки». У буйного «Дон Жуана» сердце ушло в пятки, он с другом тут же ретировался. Мужчин объявили в розыск.

- Разыскиваемый автомобиль задержали около 17:30 на Гражданском проспекте. Обоих злоумышленников доставили в отдел полиции. В ближайшее время материалы по данному факту передадут в следственные органы для принятия процессуального решения, - отметили в Главке.

Что касается здоровья женщины, то ей крепко досталось – медики диагностировали ссадины, ушибы и переломы руки и носа. Жертва похищения находится в одной из больниц Курортного района и пишет заявление на злоумышленников, им грозит уголовное дело.

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