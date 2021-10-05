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Общество5 октября 2021 16:19

Горсуд Петербурга разрешил пока остаться в стране афганским мигрантам, которым грозила высылка на родину

Ранее высылку откладывали из-за ошибки переводчика, который оформил документы на персидском языке вместо пушту
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Горсуд отправил дело афганцев на новое рассмотрение. Фото: ОПС СПб

Горсуд отправил дело афганцев на новое рассмотрение. Фото: ОПС СПб

Городской суд Санкт-Петербурга еще на какое-то время продлил пребывание в России четырех граждан Афганистана, которым грозила высылка на родину за нарушение миграционных правил. За то время, что иностранцы жили в Петербурге, власть в их стране захватил «Талибан» (движение запрещено в РФ) и афганцы не горели желанием ехать туда.

- Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы адвоката на постановления Октябрьского районного суда в отношении четверых граждан Афганистана. Суд апелляционной инстанции постановления Октябрьского районного суда отменил, направив материалы на новое рассмотрение, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что в прошлый раз высылка была отменена по причине неправильного перевода документов. Афганцы заявили, что не поняли решение суда, так как по ошибке переводчика им предоставили материалы на персидском языке при том, что они говорят на пушту.