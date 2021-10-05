Покровская больница в Петербурге подтвердила поломку аппаратов КТ

В Покровской больнице сломались два аппарата КТ в разгар пандемии коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Покровской больнице подтвердили «КП-Петербург» информацию о поломке двух аппаратов компьютерной томографии (КТ). Причину произошедшего устанавливают техники. Напомним, медучреждение перепрофилировано под прием больных с коронавирусом и пневмонией, у входа в клинику в сентябре замечали очереди из «скорых» во время увеличения числа госпитализаций в городе.

Как рассказали в пресс-службе Покровской больницы, один из сломанных аппаратов КТ принадлежит им, а вот второй – частной клинике.

- Они арендуют помещения и по договору с больницей выполняют при необходимости исследования нашим пациентам. Калибровку и наладку аппарата частной клиники завершили, они готовы принимать пациентов, - сообщили «КП-Петербург» в больнице.

Добавим, что в медучреждении развернуты 579 коек, все они функционируют.