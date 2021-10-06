Главную елку Петербурга на Дворцовой площади установят до 19 декабря

Новогоднюю ель на Дворцовой собираются установить до 19 декабря 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главную елку Петербурга на Дворцовой площади собираются установить до 19 декабря 2021 года. Это указание получит подрядчик, который победит в соответствующем конкурсе, опубликованном на сайте госзакупок. Смольный выделил 24,5 млн рублей на монтаж натуральной ели, а также 18-ти других, но уже искусственных зеленых красавиц в иных районах Северной столицы. Главная ель будет самой высокой – не менее 23 метров. Высота остальных составит около 14 метров.

- На ели должен быть комплект игрушек: «снеговик», «лошадка», «конфетка», «щелкунчик», «шар», гирлянда из «флажков». Кроме этого требуется установить серпантин из пластика, почтовые ящики, светодиодные гирлянды и макушку в виде звезды размером 1900х1800 с закрепленной светодиодной гирляндой, - сообщается в документации.

Добавим, что контракт на обслуживание натуральной ели заключается с 20 декабря 2021 года по 14 января 2022-го. Подрядчика определят 15 октября.