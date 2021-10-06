Покровская больница закупит новый аппарат КТ после поломки старых

Покровская больница планирует получить новый аппарат КТ в 2022 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Покровскую больницу собираются закупить новый аппарат компьютерной томографии после поломки старых. Об этом «КП-Петербург» рассказали в самом медучреждении, а после – подтвердили в комитете по здравоохранению. Напомним, в начале октября в больнице сломались сразу два аппарата КТ, собственный и тот, что принадлежит частной клинике, которая помогает «Покровке» по договору.

Один из аппаратов починили к ночи с 5 на 6 октября. Устройство, принадлежащее частной клинике, готово принимать пациентов. Покровской больнице, в которой сейчас находятся под 600 больных, явно нужно больше аппаратов КТ, поэтому будущая закупка выглядит логичной.

- Действительно, город планирует приобрести новый аппарат КТ. В 2022 году, - коротко ответили «КП-Петербург» в пресс-службе комздрава.