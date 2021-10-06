Фото с места взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге / Фото: ПетербургГаз

"ПетербургГаз" показал фото с места взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге. Громкий хлопок раздался в 11:30 часов 6 октября 2021 года в доме 57 по Рябовскому шоссе. Вслед за ним начался пожар. На место приехали спасатели и оперативно потушили огонь, а также спасли человека.

Причину взрыва до сих пор устанавливают. Но по данным "ПетербургГаз" ЧП случилось из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования.

- Взрывной волной выгнуло перегородку между кухней и ванной комнатой. В квартире деформирована стена, выбиты окна и дверные проемы. Пожар охватил 15 квадратных метров кухни, - рассказал источник.

Пострадавшего мужчину эвакуировали из квартиры. У него колото-резанные раны рук и живота, ожоги 5%.