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Общество6 октября 2021 19:29

Памятник «Потерянная книга» установили во дворе на Литейном проспекте

По задумке авторов, у необычной инсталляции есть минимум два смысла
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В центре Петербурга установили необычный памятник, посвященный потерянной книге. Фото: t.me/centr78

В центре Петербурга установили необычный памятник, посвященный потерянной книге. Фото: t.me/centr78

Во дворе дома №55 на Литейном проспекте установили необычный памятник – «Потерянная книга». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга. Судя по фотографию с места, открытая книга сидит на скамье с грустным видом, печалясь из-за того, что она никому не нужна. Авторы памятника признаются, что у него есть минимум два смысла.

- Во-первых, недалеко от этого места поэт Николай Некрасов потерял рукопись романа Николая Чернышевского «Что делать?». А во-вторых, авторы памятника напоминают о том, что книга постепенно заменяется электронными устройствами, - рассказывают в районной администрации.

Ранее еще один необычный арт-объект появился на территории «Севкабель Порта», он представляет собой солнечный календарь.