Пожар в ангаре на Партизанской улице локализован, на месте работают 88 спасателей

88 пожарных работает на месте ЧП в Красногвардейском районе Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Спасателям удалось локализовать пожар на Партизанской улице Петербурга, где на площади в 800 квадратных метров полыхает ангар. Сейчас на месте ЧП работают 19 единиц техники и 88 человек личного состава МЧС.

- 7 октября в 14:10 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Партизанская улица, дом 23 корпус 2. В цельнометаллическом ангаре размером 20х40 метров происходит горение по всей площади. В 14:18 ранг пожара повышен до №2. В 15:17 ранг пожара понижен до № 1-Бис. 15:33 пожар понижен до № 1, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

По предварительным данным, в сгоревшем ангаре располагался автосервис. Несмотря на локализацию, клубы черного дыма до сих пор поднимаются в небо на десятки метров. Сведения о пострадавших не поступали, причины возгорания выясняются.

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На кадрах слышны взрывы, а также видны клубы дыма и пламени (подробности)