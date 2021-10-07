Экс-главу Кировского района Ленобласти задержали за злоупотребление полномочиями

Бывшего главу Кировского района Ленобласти задержали, в отношении него возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывшего главу Кировского района Ленобласти задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по 47 региону. По версии следствия, мужчина был в курсе создания местного «Водоканала» и подозрительных действий его директора, умышленно создавшего огромную кредиторскую задолженность предприятия – более 500 млн рублей. Все шло к логичному банкротству, но глава районной администрации даже бровью не повел.

- Подозреваемый преследовал корыстный мотив вопреки интересам службы, не принял мер к расторжению и оспариванию в судебном порядке необоснованных договоров, заключенных унитарным предприятием, изъятию муниципального имущества из хозяйственного ведения унитарного предприятия, а также к смене его руководства, - считают в СК.

Дома и на работе бывшего чиновника прошли обыски. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.