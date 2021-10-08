Последний день бабьего лета в Петербурге будет теплым и без дождей

Последний день бабьего лета в Петербурге пройдет без дождей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге заканчивается позднее бабье лето. Пятница, 8 октября 2021 года, станет последним теплым и солнечным днем этой осени. По прогнозам синоптиков, в выходные погода уже изменится. Поэтому самое время поймать последние часы тепла. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня влияние антициклона на погоду Северной столицы будет ослабевать. Постепенно смещаясь с югу, он пропустит в регион облачные поля, и хотя до дождей в Санкт-Петербурге дело пока не дойдёт, на севере области они уже возможны, да и приток солнечного тепла станет меньше, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге будет около 12-14 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 10-15 градусов. Ветер будет теплый, юго-западный 3-8 метров в секунду.

Погода на выходные 9 и 10 октября 2021 года в Санкт-Петербурге будет уже облачной, дождливой, а температура воздуха всего 10-12 градусов.

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