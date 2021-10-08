250 новых автобусов на газомоторном топливе получит Петербург до конца октября

Новые автобусы на газомоторном топливе пополнят парки петербургских перевозчиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Большая партия новых автобусов, работающих на газу, должна поступить в Петербург в течение октября. Об этом стало известно после выступления на Газовом форуме председателя городского Комитета по транспорту Кирилла Полякова. Часть машин уже ездят по улицам Северной столицы.

- 134 ЛИАЗа большой вместимости и семь автобусов МАЗ среднего класса уже поступили в автопарки. 100 из них используются в городской маршрутной сети, - пишет «Петербургский дневник».

Кроме того, 7 октября в парк частного перевозчика «Питеравто», выигравшего часть лотов на обслуживание пассажиров по новой схеме после введения транспортной реформы, пришли 50 автобусов «Волгабас».

Напомним, что новая схема работы общественного транспорта будет вводиться в Петербурге в три этапа, первый из которых стартует с апреля 2022 года.