В Смольном объяснили, почему транспортную реформу разбили на три этапа

Транспортную реформу разбили на этапы по просьбам перевозчиков. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга объяснили, почему транспортную реформу, старт которой был назначен на лето 2022 года, разбили на три этапа. Причиной стали трудности при заключении контрактов на закупку техники перевозчиками.

- Переход на новую модель транспортного обслуживания состоится поэтапно – в течение 4 месяцев начиная с апреля 2022 года. Решение было принято в связи с обращениями некоторых перевозчиков, в том числе иногородних. Дело в том, что небольшие транспортные предприятия не имеют возможности приобрести, оснастить и ввести в строй крупную партию автобусной техники для начала работы по нескольким маршрутам, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Поэтому комитет пока отзывает лоты на розыгрыш «пакетов» маршрутов, за которые могут побороться перевозчики. Дату в аукционах обновят на более позднюю.

Кроме того в Смольном отмечают, что надо подготовить дорожную инфраструктуру, поставить остановки и так далее.

В итоге реформа пойдет в три этапа: 1-й этап (апрель 2022 года) - на действующие маршруты выйдут около 800 автобусов. 2-й этап (июнь 2022 года) – новые плюс измененные маршруты (еще +700 автобусов). 3-й этап и окончательный этап - июль 2022 года, когда на новые трассы выйдут 1300 автобусов.

При этом большую часть коммерческих маршруток с улиц города уберут.

- К июлю 2022 года 347 автобусных маршрутов начнут работать по новым условиям, установленным Петербургом. Маршруты разделены на 20 закупок, которые были сформированы по территориальному признаку. На эти маршруты выйдут 2800 новых удобных низкопольных автобусов, оборудованных современными системами кондиционирования воздуха, информирования пассажиров, платежными терминалами, - уточняют в Смольном.

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