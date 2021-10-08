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Общество8 октября 2021 16:14

Граффити с Тальковым в Петербурге закрасят

Стрит-арт в память певца решили закрасить менее, чем через сутки после его появления
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Граффити с Тальковым в Петербурге закрасят

Граффити с Тальковым в Петербурге закрасят

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Не долго жило граффити с Игорем Тальковым, которое появилось вечером 7 октября 2021 года на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Как стало известно "КП-Петербург" 8 октября от "Россети Ленэнерго", стрит-арт закрасят.

- Компания «Россети Ленэнерго» как собственник объектов не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном в Санкт-Петербурге порядке, - отметили в компании.

Однако предприятие не имеет полномочий согласовывать подобные вещи. Для этого авторам рисунка следовала обратиться в комитет по градостроительству и архитектуре.

- В случае размещения на энергообъекте изображения без согласования с городом, в соответствии с законодательством, компания «Россети Ленэнерго» обязана восстановить внешний вид объекта, что и было сделано, - заявили в компании.

Отметил, что днем 8 октября граффити еще не закрасили.