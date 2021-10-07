Граффити с Игорем Тальковым появилось в сквере на Литейном проспекте

В Петербурге появилось граффити с Игорем Тальковым. Фото: Лилия КОЗЛОВА

В сквере на Литейном проспекте в Петербурге появилось граффити с Игорем Тальковым. Фотонаклейку с рок-звездой разместили на трансформаторной подстанции фанаты музыканта. Кроме этого перед открытием граффити и после него сын Талькова дал концерт в память об отце. Напомним, с момента убийства рок-звезды прошло 30 лет. «КП-Петербург» опубликовала ранее скрытые показания одного из охранников Игоря. Помимо этого глава СК потребовал доложить о затянувшемся расследовании убийства музыканта.

Фанаты Талькова не пропустили закрытое мероприятие. Фото: Лилия КОЗЛОВА

- На открытие граффити и концерт пришло мало человек, в основном фанаты Талькова и случайные прохожие. Событие нигде громко не афишировалось. Во время исполнения хитов отца Талькову-младшему многократно аплодировали, все прошло в уютной атмосфере. Ностальгия! – докладывает с места корреспондент «КП-Петербург».

Создатели фотонаклейки говорят, что у нее будет антивандальное покрытие. Нос пасет ли это от коммунальщиков? Фото: Лилия КОЗЛОВА

Добавим, что запись концерта есть в соцсетях «Комсомолки». Наши подписчики уже гадают, когда граффити уничтожат коммунальщики.