Более 1,3 тысячи человек умерли от коронавируса в августе 2021 года в Петербурге

За август 2021 года в Петербурге умерли от коронавируса 1 335 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

1 335 жителей Санкт-Петербурга умерли от коронавируса в августе 2021 года. Такие данные привел Росстат. По сравнению со смертностью от COVID-19 в августе 2020-го – рост трехкратный, тогда число летальных случаев от инфекции составило всего 484.

- За август 2021 года COVID-19 идентифицировали у 1 235 жителей Петербурга, еще у 100 – вирус не нашли, но, предположительно, именно он стал причиной смерти. Еще у 42 человек COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие осложнений заболевания.

Ранее в комздраве Петербурга допустили ужесточение ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге – рост заболеваемости виден всем, немало и госпитализаций. Однако «Комсомолка» выяснила, что новых правил для работы бизнеса пока не будет.