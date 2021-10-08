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Общество8 октября 2021 20:14

Дружинники с газовыми пистолетами будут патрулировать улицы Мурино

Добровольцы станут бороться с дебоширами, хулиганам, незаконной торговлей и распространением наркотиков
Никита НЕСТЕРОВ
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Улицы Мурино будут под защитой народной дружины.

Улицы Мурино будут под защитой народной дружины.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В октябре 2021 года жители Мурино при поддержке МВД и местной администрации создали народную дружину, которая будет бороться с различными правонарушениями. Все серьезно и официально. Дружинники получат газовое оружие, форму и встанут на довольстве администрации городского поселения.

- Сейчас решается вопрос финансирования. Мы уже заключили трехстороннее соглашение с администрацией и МВД. Дружинники уже приступили к курсу начальной подготовки, занимаются физическими тренировками и учатся обращению с газовым оружием, - поделился с «Комсомолкой» один из основателей организации Павел Самородов. - Добровольцы будут бороться с нарушителями общественного порядка, продавцами контрафактного алкоголя и наркоторговлей.

Он добавил, что выступает категорически против выдачи дружинникам любых других средств самообороны.

- С нашим законодательством опасно использовать даже травматический пистолет. Газовое оружие в свою очередь может остановить нарушителя, но не причинит ему травм, - отметил Павел Самородов.

Присоединиться к дружине сможет любой желающий. Главный критерий для кандидатов - отсутствие судимости.

Напомним, что с начала года в Мурино произошло около 2500 ненасильственных преступлений.