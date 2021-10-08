Экологический оператор разработает концепцию раздельного сбора в Петербурге

Концепцию раздельного сбора мусора разрабатывают в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Невский экологический оператор», компания, которая после принятия мусорной реформы начала заниматься утилизацией бытовых отходов в Петербурге, приступает к разработке концепции раздольного сбора. Об этом в начале октября «Комсомолке» сообщила пресс-служба НЭО.

- В регионе имеется системный запрос со стороны жителей. Проект позволит позволит увеличить количество полезных фракций, получаемых из мусора. Сейчас мы согласуем параметры концепции, которые позволят нам оценить экономику и логистику программы раздельного сбора, а также возможных варианты его организации в масштабах города, - рассказали в пресс-службе «Невского экологического оператора».

Ранее «Комсомольская правда» писала о строительстве пяти мусороперерабатывающих заводов в Петербурге и Ленинградской области.