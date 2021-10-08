В Петербурге перепрофилируют под прием больных коронавирусом Горбольницу №2

В Петербурге перепрофилируют под прием больных коронавирусом одну из крупнейших больниц. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Санкт-Петербурга поручили перепрофилировать Горбольницу №2 под прием больных коронавирусом. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции ТАСС. Напомним, в городе ухудшается эпидситуация, растет число заболевших инфекцией и госпитализаций. С 9 октября больных COVID-19 будут принимать 33-я больница, там развернули 420 коек.

- На следующей неделе для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией будет готовиться вторая многопрофильная больница, - цитируют Дмитрия Лисовца в ТАСС.

К слову, резерв коек в Северной столице есть, в том числе в «Ленэкспо». Добавим, что в августе в городе умерли от коронавируса более 1,3 тысячи человек.