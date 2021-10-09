Биржевой мост закрыли на капитальный ремонт

Биржевой мост в Петербурге закрыли на ремонт до ноября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

9 октября 2021 года Биржевой мост в Санкт-Петербурге наконец-то закрыли на капитальный ремонт. Переправа будет не доступна для пешеходов и машин вплоть до ноября 2022 года. Автомобилисты уже ожидают большие пробки в связи с этим ограничением.

- Нам поставлена задача не из легких. Нам придется единовременно работать на всем протяжении моста и будут работать ночью. Но мы предупреждаем жителей, что сделаем так, чтобы никто не почувствовал дискомфорта от шума, - уверяет генеральный директор НП «Группа проектно-строительных компаний» Возрождение» Михаил Клобертанс.

В целом ремонт моста рассчитан на три года. Поэтому работы на переправе будут продолжаться даже после того, как движение по ней откроют.

Напомним, что пока мост закрыт на ремонт, весь общественный транспорт пойдет в обход. Новые схемы движения автобусов и троллейбусов "КП" публиковала ранее.