Уголовное дело возбудили после обнаружения останков ребенка в сумке в Ленобласти

СК возбудил дело после обнаружения останков ребенка в сумке в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после обнаружения сумки с останками человека. Оказалось, что останки тела принадлежат ребенку. Об этом в следственном комитете области рассказали 9 октября 2021 года.

- Сегодня, в реке Ижора в посёлке Тельмана Тосненского района Ленинградской области обнаружена сумка с привязанной гирей, в которой находились скелетированный останки, предположительно ребёнка. По данным эксперта предположительная давность наступления смерти более 1 года, - рассказали в комитете.

Следователи уже провели конференцию в связи с находкой и приступили к работе. На данный момент проводятся мероприятия для того, чтобы выяснить все обстоятельства и детали произошедшего, а также устанавливается личность ребенка.

Напомним, что сумку случайно выловил мужчина в реке Ижора.