Сумку с человеческими останками выловили из реки Ижора в Ленобласти

Житель поселка Тельмана обнаружил сумку с человеческими останками в Ижоре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области, в поселке Тельмана Тосненского района мужчина сделал жуткую находку. Он выловил из реки Ижора сумку. Раскрыв ее, внутри он обнаружил останки, очень похожие на человеческие, и вызвал полицию. Об этом стало известно в субботу, 9 октября 2021 года.

- Информация поступила в 15:57 часов. На место происшествия выехали криминалисты, судебные медики, следственный комитет, - рассказал "КП-Петербург" источник.

Однако пока что нет подтверждения тому, что останки в сумке принадлежат человеку. Они находятся в таком состоянии, что сразу не опознать. Поэтому сейчас ведется работа.

Известно, что сумку нашел мужчина, который увлекается поиском вещей с помощью магнита. На этот раз он опустил его на дно реки Ижоры недалеко от моста.

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