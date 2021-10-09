СК показал видео с места обнаружения сумки с останками ребенка в Ленобласти

СК показал видео с места, где была найдена сумка с останками ребенка в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Ленинградской области показал видео с берега Ижоры, где была найдена сумка с останками ребенка. Страшная находка была сделана днем 9 октября 2021 года в поселке Тельмана Тосненского района.

- Обнаружена сумка с привязанной гирей, в которой находились скелетированный останки, предположительно ребёнка. По данным эксперта предположительная давность наступления смерти более 1 года, - рассказали в комитете.

На кадрах видно, что на месте работает оперативная группа. Они осматривают содержимое сумки, а также всю территорию вокруг.

Сейчас останки отправлены на экспертизу. Специалистам предстоит установить мол и возраст ребенка, после чего следователи будут пробовать установить непосредственно его личность, искать родных и знакомых.

По факту также было возбуждено уголовное дело об убийстве.