Полиция ищет грабителей, потушивших сигарету о руку 10-летнего ребенка

Полиция ищет подростков, отобравших телефон у школьника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские полицейские ищут трех подростков, которые в минувшее воскресенье отобрали мобильник у 10-летнего мальчика. А чтобы он был сговорчивее, прижгли ему руку сигаретой. Все произошло средь бела дня на улице Пограничника Гарькавого. Ребенок пожаловался отце, а тот позвонил в полицию.

- Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников, потушивших сигарету об руку ребенка и похитивших его телефон в Красносельском районе, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшего, ограбившим его парням на вид лет 12-13, все трое ростом 170-175 сантиметров, один был в зеленой куртке. Других примет школьник не запомнил.

Ущерб составил 5000 тысяч рублей. По факту заявление ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.