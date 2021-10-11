Школьники собрали подписи в поддержку учительницы, уволившейся из-за интимного блога в Петербурге

Учительница, которая вела блог о половом воспитании, уволилась из школы из-за жалоб родителей. Фото: СОЦСЕТИ.

Ученики школы при Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге собрали подписи в поддержку учительницы, которая уволились из-за интимного блога в Instagram. Как рассказала «КП-Петербург» 31-летняя учительница биологии Ольга Щеголева, администрация учебного заведения после жалоб родителей некоторых учеников попросила ее удалить блог, посвященный сексуальному просвещению. Делать этого женщина не стала, а решила уволиться из школы по собственному желанию.

- Дети не хотели, чтобы я уходила. Четыре класса подписали бумагу в мою поддержку, - признается Ольга. - Им жалко, что из-за небольшого количества родителей я вынуждена уйти. Директор школы просил меня забрать заявление. Но администрация не шла на урегулирование конфликта с родителями. Я опасалась дальнейшего преследования и жалоб в свой адрес. Поэтому решила уйти из школы.

Ольга отмечает, что в профессию возвращаться пока не планирует.