На новогодние украшения Петербурга потратят более 65,5 млн рублей

На новогодние украшения Петербурга потратят более 65 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще несколько месяцев осталось до самого праздника в году - Нового года - а в Санкт-Петербурге уже идет подготовка. Так, в сентябре и октябре 2021 года на портале госзакупок стали появляться заказы на установку и поставку праздничных украшений. На данный момент таких запросов пока четыре.

- Заказчиком выступает петербургское казенное учреждение "Городской центр рекламы и праздничного оформления", - сообщается в документах.

Традиционно праздничные гирлянды и композиции будут украшать деревья, кустарники, фасады зданий, а также фонари. На данный момент известно, что на новогоднее убранство Северной столицы для празднования Нового 2022 года будет потрачено более 65,6 миллионов рублей.

Также известно, что традиционная Рождественская ярмарка в Петербурге состоится. Для ее проведения уже заказывают детский паровозик.