«Бабушка умерла утром, в своей постели»: родные о смерти ветерана Зинаиды Корневой, собиравшей деньги для врачей

Зинаида Корнева умерла утром 12 октября на сотом году жизни Фото: СОЦСЕТИ

Родственники ветерана Зинаиды Корневой рассказали о том, как умерла самая известная бабушка Петербурга. Неожиданная новость о смерти «бабы Зины» пришла утром 12 октября, через три недели после ее 99 дня рождения.

- Бабушка умерла сегодня утром в своей постели, - сообщила «КП-Петербург» правнучка Зинаиды Корневой Дарина.

Напомним, что ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы весной 2020 года поддержала инициативу британского ветерана Тома Мура, начавшего сбор средств для врачей и организовала благотворительную акцию по сбору денег для заразившихся коронавирусом медиков и семьям умерших врачей.

Всего было собрано более четырех миллионов рублей, помочь удалось 150 семьям.

Время и место прощания с Зинаидой Корневой пока неизвестны.

- Мы хотели бы провести небольшую гражданскую панихиду, но пока думаем, как это сделать. Дата похорон еще не назначена, - рассказали «Комсомолке» родные ветерана.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Зинаиды Антоновны.