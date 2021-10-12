Роспотребнадзор с 15 ноября начнет проверки соблюдения норм вакцинации в Петербурге

Роспотребнадзор начнет проверки норм вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургское управление Роспотребнадзора будет проводить проверки соблюдения новых норм вакцинации, которые вводятся по постановлению главного санитарного врача города Натальи Башкетовой. По ним до 15 ноября работодатели обязаны привить 80 % персонала предприятий и учреждений большинства сфер экономики.

- Ранее это норма была рекомендацией, а с 15 ноября пойдут проверки и можно будет штрафовать за невыполнение данного постановления, - рассказала «КП-Петербург» представитель регионального управления Роспотребнадзора Елизавета Скорынина. - Проверять будем не только мы, но и городские власти.

Отметим, что согласно пункту 2 статьи 6.3 Кодекса об административных правонарушениях, за несоблюдение норм в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, физические лица могут быть оштрафованы на сумму в 15-40 тысяч рублей. Должностные - от 50 до 150 тысяч.

Индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на 90 суток. Наказание для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей или тот же запрет работы на срок до девяноста суток.