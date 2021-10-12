Названы адреса новых мусороперерабатываюищх заводов в Петербурге и Ленобласти

"КП" узнала адреса новых мусороперерабатываюищх заводов в Петербурге и Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Невский экологический оператор» (НЭО), который после мусорной реформы в сентябре 2021 года приступил к утилизации коммунальных отходов в Санкт-Петербурге, рассказал, где появятся заводы по переработке. Еще ранее стало известно, что первая очередь мусороперабатывающего завода 2022 года появится на Волхонском шоссе, также обсуждается вариант создания предприятия в поселке Левашово.

- Одним из мест в Ленинградской области станет бывший карьер Островский в Выборгском районе, а во Всеволожском районе бывший карьер Дубровка, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «НЭО», - еще одна площадка сейчас находится на согласовании, поэтому ее адрес пока не сообщаем.

Собеседник добавил, что компания также может рассмотреть альтернативные территории на Гостилицком шоссе и в Петро-Славянке.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что «Невский экологический оператор» планирует начать разработку концепции раздельного сбора в Петербурге.